Carole BANI

Exclusivement dédié au secteur des boissons, vins et spiritueux, lentite V&S du groupe ELBA est le leader du développement de votre visibilité sur mesure.

Notre mission est de vous accompagner tout au long du développement de votre projet pour garantir le succés et l'exclusivité de votre évènement.

c.bani@elbafrance.com

0631899372



Mes compétences :

Conception

Développement Commercial

Luxe

Création

PLV

Design

Merchandising

Vins et spiritueux

Communication événementielle

Champagne

Reims

Visibilité sur mesure