Catherine SFOGGIA

Artiste je ne sais pas si c'est un métier finalement ou un besoin indispensable de créer, de rêver, de partager une expression...plus particulièrement par la peinture pour moi, quoique parfois et souvent mes pratiques dérivent avec d'autres techniques et matériaux. Bref, mes études initiales sont bien ancrés dans les métiers d'art.

Mais j'apprécie également toute notion "d'entreprendre", ce qui n'est pas si éloigné de l'acte de création, c'est pourquoi quelques solides expériences professionnelles, m'ont permis de développer (aussi) des compétences en adéquation avec l'entreprise.

Dans les deux situations, j'apprécie les notions de recherches, de réflexions, de "labeur", de développement, de satisfaction..., et quand c'est possible qu'elles soient partagées par une équipe !



Mes compétences :

Peinture

Art

Illustration

Ornementation à la fresco