Carole BOYER

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE



● De septembre 2016 à ce jour

JURISTE DROIT SOCIAL

FIECI CFE CGC

Fédération nationale du personnel de l’encadrement des sociétés du SYNTEC



● De septembre 2014 à août 2016

RESPONSABLE AFFAIRES SOCIALES

ALTRAN TECHNOLOGIES, Entreprise de Services du Numérique, 20.000 pers.



● De 2010 à 2014 (4,5 ans)

RESPONSABLE RELATIONS SOCIALES

Groupe ORANGE

DRH OBS, SCE (Division Entreprises), 6.000 pers.



● De 1999 à 2010 (11 ans)

JURISTE DROIT SOCIAL

Groupe AKKA TECHNOLOGIES, Entreprise de Services du Numérique (ESN)

= > 2007 à 2010 : Pôle AKKA IS – au sein de la DRH

5.000 pers.

= > 1999 à 2007 : Groupe COFRAMI – au sein de la Direction Générale

2.000 pers.



● De 1997 à 1999

AVOCAT, Cabinet MAYER BROWN, Paris 8e

Activité de conseil et plaidante en droit social, droit des sociétés et droit commercial, auprès de sociétés françaises et étrangères



● De 1995 à 1997

AVOCAT, Cabinet JEAN CHEVAIS, Paris 5e

Activité de conseil et contentieux en droit social, droit pénal, droit de la famille



● 1995

AVOCAT, Cabinet PRICE WATERHOUSE, La Défense

Activité de conseil en droit social et droit fiscal



COMPETENCES



Droit social individuel :



• Etablissement, harmonisation et actualisation des contrats de travail et avenants

• Support juridique au quotidien à la Direction Générale et aux directeurs/managers/RH

• Suivi juridique de la carrière des salariés (points spécifiques à l’embauche, gestion des périodes d’essai et des préavis, droit disciplinaire, congés classiques et spécifiques, formation, mobilité, intercontrat)

• En charge des départs des salariés et du règlement des situations de conflits (procédures disciplinaires, dont IRP), en interne et devant les juridictions

• Veille juridique (via formations, conférences), mise en conformité et application des nouvelles dispositions



Droit social collectif (relations sociales) :



• Comité d’entreprise : Ordre du jour, convocation, préparation des dossiers, bilans/rapports obligatoires ou d’évolution, co-animation des réunions

• Délégués du Personnel : tenue des réunions, soutien auprès des animateurs et RH pour répondre aux questions, création du SharePoint DP communautaire

• Commissions du CE : animation, présentation de dossiers

• Gestion des contentieux collectifs

• Rédaction de la « Lettre Relations Sociales » et de la « Note d’analyse du Climat Social » (diffusion : communauté RH et Top management)

• NAO : organisation et tenue des réunions

• Rédaction d’accords d’entreprise et d’engagements unilatéraux

• Sessions de formation des RH et du management opérationnel en droit du travail

• Relations avec les Médecins, les Inspections du Travail et les Conseils extérieurs

• Organisation des élections professionnelles



ATOUTS



• 20 années d’expérience en droit social

• Pratique du conseil et du contentieux

• Pratique du management

• Goût prononcé pour la rédaction et la plaidoirie

• Expérience de formatrice en droit social

• Anglais (Pratique courante)

• Maitrise de l’Informatique, des outils bureautiques

• Connaissances en droit commercial, droit des affaires, droit pénal et droit fiscal



FORMATION



● Décembre 1994 : CAPA (Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat), Paris

● 1994 : DEA de Droit Privé, Paris II Assas, mention Assez Bien

● 1993 : Maîtrise de Droit Privé, Paris II Assas, mention Assez Bien



Mes compétences :

Avocat

Droit du travail

Juriste

Droit social

Informatique

SSII

Relations sociales