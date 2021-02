Parcours de plusieurs années en cabinets de recrutement par approche dir

ecte qui m'a amené à créer la structure 3R Conseil.







Interventions en recrutement en matière de sourcing et sélection de candidats par approche directe.





Compétences :Sourcing candidats,

Sélection des candidats répondant aux enjeux et aux impératifs des postes à pourvoir.

Présentation de short-lists et analyse du marché.





Secteurs d'interventions :



Industrie : connaissance et maîtrise forte du secteur des achats, intervention dans les secteurs de la production, des RH et des directions de sites industriels.

Services connexes à l'industrie, distribution spécialisée, ...





En recherche sur les fonctions RH (DRH, RRH, ...), de directions industrielles, ... .



Mes compétences :

Ressources humaines

Conseil

Chasse de tête

RH

Recrutement

Approche directe





Egalement auteur :



Trio :

https://www.bod.fr/librairie/trio-alexis-richert-9782322236848



D'une rencontre :

https://www.bod.fr/librairie/dune-rencontre-alexis-richert-9782322222179



Le coût d'une vie :

https://www.amazon.fr/gp/aw/d/B08VJG8WJF/ref=tmm_kin_title_0?ie=UTF8&qid=1612207552&sr=8-3