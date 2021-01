Carole CAROLE LANZONI (LANZONI)

Professionnelle du marketing, de la communication print/digitale, et de la gestion dévénementiels jai pu accompagner des projets stratégiques dentreprise, liés au positionnement et à la valorisation de la marque : Comment rendre une marque visible, attractive et booster sa notoriété ? Comment déployer une communication print et digitale pertinente et rentable qui génère des leads avec projet dachat ?



Mon ambition est de mettre mes expertises 360° au service du branding et de la performance des équipes commerciales. Déployer le content marketing, sappuyer sur les leviers print et digitaux pour optimiser la visibilité de marque, et garantir la cohérence de la communication prennent alors tout leur sens.



Contactez moi pour évoquer ensemble les contours d'une fructueuse collaboration.