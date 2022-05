Olivier MARQUES

Responsable Développement Commercial Confirmé



Homme de terrain, je fais preuve d’une grande qualité d’écoute et d'empathie,

La pugnacité et la persévérance font de moi un chasseur infatigable,

Mon optimisme et mon enthousiasme sont contagieux,

J'aspire à évoluer dans une relation "Gagnant/Gagnant" !



En tant que Responsable Commercial, je suis garant du C.A et de la Marge, je fixe les objectifs, je suis en charge du développement et du suivi clients, j'assure la veille concurrentielle, je participe à la définition de la stratégie Commerciale, j'anime et forme les équipes terrain, Je suis force de proposition, je réalise un Reporting régulier auprès de la Direction!



Mes compétences :

Management

Agribusiness

Stratégie Commerciale

Développement commercial

Animation commerciale

Veille concurrentielle