Olivier MARQUES

Mes missions en Production :

- Management de 14 personnes en production

- Planification de la production

- Saisie et validation des ordres de Fabrication

- Gestion des stocks

- Gestion des ressources en personnel et équipement productif

- Approvisionnement en étiquettes, cartons, capsules

- Mise en place de notre nouvel ERP Wine & Spirit Navision : création des articles, du configurateur, du calcul des besoins et de la gestion des emplacements etc...



Mes missions en Qualité :

- Manage une assistante Qualité

- Création , animation du Système Qualité certifié IFS niv Sup et BRC niv A

- Mise en place de la démarche HACCP,

- Mise en place de la traçabilité de la vigne au verre

- Formations du personnel (hygiène, audits internes, HACCP, consignes sécurité)

- Gestion des NC, des réclamations clients et fournisseurs

- Etablissement des cahiers des charges fournisseurs

- Veille réglementaire

- Suivi du dossier Bilan Carbone

- Gestion des risques Sécurité du personnel (Document Unique)

- Organisation et suivi des Audits (tierces parties, internes, fournisseurs).

- Organisation des Inventaires

- Analyses microbiologiques

- Achats de matériels



- > Autres Expériences :

* Administrateurs Réseau Informatique

* Maîtrise des logiciels d'IDsystèmes

* Maîtrise du logiciel Adobe photoshop



Mes compétences :

Qualité

Agroalimentaire

BRC

Environnement

IFS

HACCP

Sécurité

Informatique

ERP NAVISION

Microsoft Word

Microsoft Windows XP

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

ISO 900X Standard

ISO 14001 Standard

IFS applications

Capsules

Audit

Adobe Photoshop