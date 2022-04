Alexandre DUTHEIL

Je suis ingénieur en industries alimentaires (Ensaia 2001) et j'ai également une maîtrise en nutrition.



Mon parcours professionnel est essentiellement constitué d'expériences en R&D, développement de produits et en gestion de projets agroalimentaires.

J'ai également une expérience en commercial / marketing.

Sociétés : Nestlé, STL, Boisset, Eurosérum, ENIL, ARIATT



Actuellement, je suis Directeur de l'ARIATT (Association Régionale de l'Industrie Agroalimentaire et de Transfert de Technologies) dont la mission est de défendre les intérêts des industries agroalimentaires de Franche-Comté et d'assurer leur développement technologique.



Mes compétences :

Nutrition

Agroalimentaire