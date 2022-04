Hakim GARNOUSSI

A trente-sept ans je possède un cursus scientifique, complété par des expériences au sein des Laboratoires Medi France, Innothera, Almirall et Genévrier, ce qui m’a conduit à me former rapidement à diverses pathologies spécialisées telles que la neurologie, rhumatologie, l'angiologie, dermatologie ou la gastrologie.

Très motivé, autonome, organisé et sérieux, je fais preuve d’un très bon relationnel ainsi que de facilités d’adaptation qui m’ont permis à ce jour de réussir mes objectifs.

Je recherche un laboratoire qui puisse me permettre de me stabiliser et d’évoluer professionnellement et ce sur un secteur géographique correspondant à mon lieu d’habitation, à savoir Dijon.

Je suis très intéressé par le poste en secteur hospitalier, notamment par son rôle de conseil, ses aspects techniques, relationnels et la négociation des contrats qu’il implique. De plus, je cherche à faire évoluer mes connaissances, mon expérience, ma carrière et investir mes savoir-faire en prenant des responsabilités dans un secteur d’activité de très haut niveau.



Mes compétences :

Vente

Animation

Santé