Ingénieur Commercial pharmaceutique secteurs 78-91 et 95



Essity Group avec Radiante Jobst, Tena, Bsn Médical



. Développement sell in et sell Out en officine

. Chasse, Négociation et suivi de Groupements Régionaux

. Conseil en stratégie commerciale

. Optimisation des marges Clients / Labiratoire

. Coaching formations / Managment des équipes officinales

. Benchmark sectoriel