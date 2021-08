Carole CHAUVIN

Je suis une personne sérieuse, dynamique et motivée, et je sais m'adapter avec sourire et bonne humeur au travail que l'on me confie.



Mes compétences :

Ciel comptabilité, gestion commerciale, paye.

EBP comptabilité, gestion commerciale.

S.A.P – production, CRM production

GanttProject

Sphinx

Publisher

Motivée

Perfectionniste

Rigoureuse

Sérieuse

Consciencieuse

Dynamique

Microsoft Office

Cegid