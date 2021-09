Carole COSTALONGA

J'écoute vos besoins pour concevoir un site internet personnalisé et adapté à votre activité.

Je vous conseille dans votre stratégie de contenu et vous propose des recommandations pour augmenter votre visibilité sur internet. J'utilise le CMS WordPress, le plus répandu sur le net.

Freelance, je suis titulaire du MBA spécialisé Marketing et Commerce sur Internet de l'Institut Léonard De Vinci (Paris-La Défense).



Mes compétences :

Internet

Community management

E-commerce

Webmarketing

Google analytics

Communication

SEM

SEO

Adobe Photoshop

Google Adwords