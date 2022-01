Carole GARCIA

• COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES : Réalisation et diffusion de supports - Gestion de projets - Administration et animation de site - Community Management - Newsletters - Gestion de boutique en ligne - Relation clients - Relation presse - Partenariats - Organisation d’événements - Salons - Création et gestion de base de données

• COMPÉTENCES ASSOCIÉES: Outils PAO (Photoshop, Illustrator, Indesign)

• LANGUES : Anglais : Bon niveau / Espagnol : Niveau intermédiaire

• INTÉRÊTS : Loisirs créatifs / Art / Musique / Culture pop et vintage

• QUALITÉS : Polyvalente et curieuse - Grande adaptabilité



Mes compétences :

Photoshop

E-mailing

Communication

Marketing

Publicité

Web

Lightroom

Infographie

Photographie

Vente

Administratif

Evénementiel

Relation clients