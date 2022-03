Carole HADRYS

Diplômée de l'EM Lyon (MSc in management, diplôme ESC), titulaire d'un Master 2 en droit du patrimoine professionnel (Dauphine) et d'une maîtrise de droit des affaires (Lyon 3), j'ai terminé mes études par un LLM à Bond University et obtenu le CAPA après ma formation à L'EFB Paris.



Forte de mes expériences, en France aussi bien qu'à l'étranger, en cabinet d'audit, en cabinets d'avocats (M&A, fiscalité directe) et en direction juridique (Axa France), j'ai l'habitude de travailler avec rigueur, seule ou en équipe, d'intégrer des informations nouvelles afin de comprendre le métier des clients et d'être efficace.



J'ai rejoint le cabinet d'avocats IDEACT en octobre 2009.



Mes compétences :

avocat

Droit des affaires

CAPA

international

Droit

Droit des contrats

fiscalité

ingénierie patrimoniale

Conseil

Droit commercial