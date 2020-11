Carole HARSCOUËT

Spécialiste du Marketing BtoB et dotée d'une solide expérience, ma curiosité et mon goût du challenge m'ont permis de développer mon expertise technique pour proposer des solutions marketing innovantes dans un domaine particulièrement complexe (Energie).

Au-delà du développement d’offres produits innovantes, c’est fédérant les équipes marketing et commerciales autour des valeurs de la marque que je réponds aux exigences de la réglementation, aux attentes clients ainsi qu’aux objectifs de notoriété.

La pratique courante de l'Anglais me permet d'évoluer naturellement dans un environnement international.



Mes compétences :

Public Relations

Product Launch

Content Management

Predictive Maintenance

Advertising Campaigns

e-Business

Intranet

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint