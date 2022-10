Carole HEUFKE WILLOCQ

Ma formation de 2nd cycle m’a d’ores et déjà permis d’acquérir les fondamentaux pour aborder les marchés.

Par ailleurs,professionnelle de la vente, mes expériences

«terrain» ont contribué avec succès au développement de mes actions commerciales au sein de grands groupes tels que JOHNSON & JOHNSON, PROCTER & GAMBLE PHARMACEUTICALS, EXPANSCIENCE, FORTE PHARMA, TEISSEIRE…



Autonome, dynamique et entreprenante, j'ai géré mon secteur en conciliant rigueur et esprit d’équipe. En synergie avec le marketing et l’administration des ventes, j'ai mis à profit cette expérience et j'ai développé un portefeuille clients en assurant suivi et conseil aux équipes.



Faire partie intégrante d’une société qui incarne des valeurs sûres, tirant le meilleur parti d’une organisation performante et d’une approche pragmatique de son marché, correspond aujourd’hui à mes attentes.



Mes compétences :

Pharmacie

Santé