Aurelie BOMEL RIAHI

Michael Page Commercial

Michael Page Commercial recrute pour les entreprises des cadres confirmés, en CDD et CDI, et les accompagne dans leurs recrutements sur les métiers du Commercial. Les équipes expérimentées leur permettent d’identifier et de sélectionner les meilleurs talents adaptés à leurs exigences.



Michael Page Marketing

Michael Page Marketing recrute pour les entreprises des cadres confirmés en CDD et CDI et les accompagne dans leurs recrutements sur les métiers du Marketing. Les équipes expérimentées leur permettent d’identifier et de sélectionner les meilleurs talents adaptés à leurs exigences.



Mes compétences :

Ressources humaines

Conseil

Recrutement

RH