Carole KONATE

Etudiante en réorientation pour un BTS MUC ou un BTS NDRC en alternance pour la rentrée prochaine, je suis actuellement à la recherche d'un contrat.



Avant cela, j'ai obtenu un Baccalauréat Economique et Sociale (2016). Ensuite j'ai fais une année en licence de droit à la faculté de valence (2016/2017), puis un DUT en Carrière Juridique en (2017/2018).

Voyant mes difficultés dans le domaine du droit, j'ai alors décidée de me réorienté dans le milieu commerciale.

J'ai l'envie de réussir et je m'en donnerai tous les moyens.



Mes compétences :

Accueil

Dynamisme

Adaptabilité

Relationnel

Rigueur

Détermination

Rédaction

Gestion de projet

Juridique

Relations clients