Makha KONATE

En 2003, j'ai eu à intégrer le cabinet Bassirou Ndiaye, cabinet spécialisé dans l'audit comptable et financier



En 2006, j'ai effectué la modelisation selon la capacité et la distance du Réseau de transport urbain AFTU et une étude sur les problémes de localisation au Sénégal.



De 2006 à 2007, j'intégre le Centre International de Commerce Extérieur du Sénégal comme Adjoint du chef du service comptable et financier. j'ai participé à l'organisation de la 17éme Foire Internationale de Dakar (FIDAK), de la Foire Internationale du Livre et à la Foire de la conférence Islamique ou Foire de l'O.C.I



En 2008, je suis employé en tant que Responsable Administratif et Financier (Gestionnaire) dans un Projet de Crédit pour les Femmes du Ministére de la Famille,de la Solidarité Nationale, de l'Entreprenariat Féminin et de la Micro Finance du Sénégal.

Dans le but d'acquérir une expérience dans le domaine bancaire, j'intégre en 2009 la Bank Of Africa du Sénégal



Mes compétences :

Responsable

Rigoureux