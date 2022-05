Je m'appelle Malang DIATTA. Je suis né le 18 février 1986 à Mahmouda Chérif, localité située à 13 km à l'ouest de Diouloulou dans le departement de bignona, dans la région de Ziguinchor. Je suis à Dakar depuis 2007 pour mes études. Et je mets à votre connaissance que je suis titulaire de la Licence 3 en géographie physique depuis l'année accadémique 2012/2013 à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Actuellement je suis un pompiste au niveau de Total. Et comme toute personne veut échelonner dans la vie, moi, je veux que vous m'aidiez atteindre mes objestifs dans le proffessionalisme afin de pouvoir être utile à mon entourage. J'aime le travail. Je ne suis pas parfait mais je sais si vous m'enroler, vous ne serez pad déçu. Je suis régulier, serieux et courageux dans le travail. Merci



Mes compétences :

Travail en équipe

Sphinx Software

Internet

Compétitivité

Rigueure

Permis de conduire