El Hadji Amadou DIOP

- IT Specialist

- Numeric Designer (Multimedia Technologies, Web Mastering, Graphic Design, Programming)

- IT Trainer (Information Management Systems and Security, Programming, Multimedia, Computer Science, IT Support Processes, Data Processing,

- Business Administration

- Event Organizer (Social / Humanitarian and Entertainment)



Specialties: adobe master collection versions, c language, linux, unix, apple devices and softwares, 3d max, microsoft office, microsoft windows XP, vista, 7, 8, server versions, visual basic, java, php, sql, html, xhtml, css, jquery, bash and windows commands.



Mes compétences :

3D Studio Max

IT Support Technician

IT skills = > MS Office

Html/css

Mac os

Language C

LAN

Debian Linux

Language C++

ALGORITHMIE

Windows OS

AJAX

TCP/IP

HTML/XHTML

SQL

Debian/Redhat

Adobe Master Collection

Cinema 4D

Architecture it

Php/mysql

Operations manager

Final cut pro

Debian

Linux/UNIX

Windows XP / Vista / Seven

Photographie

jQuery

XML

Visual Basic

Security Management

Personal Home Page

MySQL

Microsoft Word

Microsoft Windows XP

Microsoft Windows Vista

Microsoft Publisher

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Office

Microsoft Excel

Microsoft Access

Malaria

Linux

JavaScript

Java

Data Analysis

Computer Maintenance

Cascading Style Sheets

C Programming Language

AutoDesk

Administrative Support

writing skills

develop our self help culture

business continuity

Web Hosting

Visual Basic .NET

Systems Services Monitoring

Microsoft C-SHARP

Microsoft Administration

Macromedia Flash

Macromedia Dreamweaver

Initial Public Offerings

Financial Monitoring of Bank operations and Cash

Emails Administration

C++

A