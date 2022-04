El Hadji Amadou DIOP

Présentation:

Domaine d’Actions: Vente de solutions de sécurités pour les banques et les entreprises de commerce.

Nous sommes spécialisés dans la lutte contre la falsification des valeurs monétaires, dans le traitement, la protection des valeurs fiduciaires et la vente des systèmes biométriques de contrôle d’accès.

En fait SPIDER GROUP est une entreprise Sénégalaise en partenariat avec des experts Européens et Américains évoluant dans le domaine de la vente des Solutions Bancaires.La Formation sur les Techniques d’utilisation des nouvelles machines compteuses de billets avec détection, Cercleuses, Détecteurs, des consommables Informatique,des G.A.B,des Camera de surveillances et des systèmes de Gestion des files d’attente.

Nous développons des systèmes de collection de données uniques fait sur mesure.Le traitement des images, les technologies OCR de pointe qui permettent d’extraire et d’identifier du texte imprimé.