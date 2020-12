Carole NICCO

Après une thèse de sciences soutenue à l’Université Denis Diderot et obtenue avec les félicitations du jury, ne trouvant pas d’emploi dans le métier pour lequel j’étais formée, j’ai travaillé plus de 2 ans dans une PME. J’ai occupé plusieurs postes dans cette entreprise, allant de l’attachée commerciale à l’interprète (Anglais/Français) en passant par la conception et la réalisation d’un catalogue de vente et d’un site internet.

N’ayant pas renoncé à la recherche scientifique, 3 années après avoir obtenu ma thèse, j’ai été recrutée dans un laboratoire de l’Université Paris Descartes à un poste d’ingénieur de recherche.

Mon expérience professionnelle en tant qu'ingénieur participant à la conception et à la réalisation de tous les protocoles de ce laboratoire et ma formation scientifique à l'université de Paris VII m'ont apporté des compétences efficientes en physiologie et chirurgie animale, en biologie moléculaire et cellulaire. J’ai ainsi participé à l’élaboration et à la rédaction de 39 articles scientifiques.

Le travail dans un laboratoire hospitalo-universitaire m’a permis d’encadrer chaque année plusieurs étudiants en fin de cursus de médecine de niveau master ou thèse. Avec chaque étudiant je développe et mets en œuvre des protocoles axés sur sa spécialité hospitalière. Je les forme aux techniques de biologie moléculaire et à la chirurgie sur l’animal. Je suis également en charge des techniques d’histologie allant de la prise en charge d’un échantillon à l’acquisition d’image. De plus, je leur apprends à maîtriser les outils informatiques nécessaires à la restitution et à la présentation de leurs résultats.

En plus la réalisation et de la mise au point des techniques de biologie moléculaire et de biologie cellulaire classiques, de chirurgie murine et d’histologie, je suis responsable de l’animalerie du laboratoire. A ce poste j’assure l’organisation, la maintenance et l'entretien locaux, la gestion des stocks de consommables et le contrôle du respect des règles d’hygiène et sécurité.

Mes principales qualités sont le sens de l’initiative et l’autonomie, la capacité d’auto-formation, le sens des responsabilités, l’adaptabilité, la rigueur morale et l’esprit d’équipe.



Mes compétences :

Adaptabilité

Biologie

Biologie moléculaire

Biologiste

Chirurgie

Course à pied

Esprit d'équipe

Physiologie

VTT