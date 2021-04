Carole OLTRA

15 ans d'expérience au sein du même groupe.J'ai gravi tous les échelons, de collaboratrice , adjointe et ensuite directrice.Je me suis investie dans chacun de mes postes.De nature plutot dynamique, je suis rigoureuse, conscencieuse dans mon travail. J'aime le contact avec les clients, mon objectif premier est de les satisfaire.

en tant que manager j'ai piloté différentes équipes (magasin d'1 million avec 5 à 7 personnes et 3 millions avec une équipe de 17 personnes environ).Je suis quelqu'un de flexible et adaptable à toutes les situations.Je suis capable de m'investir dans de nouvelles missions afin de continuer à me performer et à grandir et faire partager mon expérience au sein d'une nouvelle entreprise



Mes compétences :

Dynamique

Autonomie