Carole PIERSON

Je suis assistante administrative ! Pendant 10 ans, lors de mon précédent emploi chez Paquet Jardin, mes tâches quotidiennes sont : le contrôle des caisses. Rapprocher, pointer les bons de commandes avec les factures fournisseurs, ventiler, régler et classer celles-ci. Je gère le stock des fournitures de bureau, les vêtements du personnel et commande selon les besoins. J'accueille les clients physiquement et par téléphone, je transmets les communications téléphoniques vers les différents services et prends les messages si nécessaire. Je saisie des courriers, note de service.