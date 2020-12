Carole ROLLAND

De ma carrière sportive dans le développement, la gestion et l'animation des activités physiques et

sportives, j'ai gardé tout le dynamisme, la recherche de la perfection et la rigueur dans l'organisation.



Grâce à mes années d'expérience en tant que sportive de haut niveau, en tant qu'éducatrice sportive et

en tant qu'assistante polyvalente dans le secteur sportif,

j'ai acquis diverses compétences administratives:



Du projet de l'installation dune infrastructure à sa réalisation

(Rédaction, financement, partenariat, suivi du chantier) puis développement et maintien de l'activité

(initiations, organisation d'événements, formations, gestion du personnel)



Mes compétences :

Administratif, Tous travaux de secrétariat

Rédaction, communication, informations, pv , dossiers

Organisation, planification, programmation

Pédagogie et Technique des APS