élodie SIMARD

Mes missions :

-Pilotage et accompagnement de projets, développement de partenariats

-Accompagnement de personnes en démarche d'insertion sociale et professionnelle

-Relations entreprises



Les missions qui ont été les miennes :

Pilotage et accompagnement de projets d'action sociale territoriale et de développement local.

Élaboration, organisation, coordination et animation de projets culturels et d'actions culturelles.

Définition et suivi de budget, suivi comptable, recherche de financements et de partenariats, négociation et gestion des contrats.

Ressources humaines, gestion du personnel, de la durée du travail, des contrats de travail, des déclarations sociales, des besoins en formation.

Organisation et suivi de production d'un festival de théâtre, diffusion de spectacles, organisation de tournée, organisation d'actions culturelles et coordination de formations artistiques.

Accompagnement de publics.

Gestion et planification des services généraux et techniques, suivi du respect des normes de sécurité, suivi de maintenance d'équipements scéniques, régie.





Mes compétences :

Pilotage de projets

Action culturelle

Développement local

Développement culturel

Evénementiel

Production

Analyse des pratiques professionnelles

Encadrement