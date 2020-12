Carole VIADE

PARCOURS PROFESSIONNEL

* COMPTABILITE

- Tenue et suivi de la comptabilité (principalement des professions libérales

BNC)

- Enregistrement de la comptabilité

- Travaux de révision établissement des comptes annuels, déclarations

fiscales et sociales DSI DSPAMC des déclarations de revenus 2042 2044

- Gestion de la paye avant la DSN

- Relation directe avec les clients pour un rôle de conseil

* ASSOCIATION

- Rôle de conseil auprès des adhérents et des experts comptables

- Animation de réunions ("comment faire sa comptabilité"- "aide à

l'établissement de la déclaration fiscale ")

- ECV (examen de cohérence et de vraisemblance)

- EPS (examen périodique de sincérité)

- Contrôle formel des déclarations fiscales

- Vérification des déclarations fiscales avec compte rendu de mission aux

services fiscaux

formation loi de finances chaque année