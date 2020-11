Agent commercial en immobilier en Guadeloupe, Saint Martin et Saint-Barthélemy mandaté par Laforêt immobilier Guadeloupe.

VIATTE IMMO RESIDENCES. Recherche, conseil et vente de biens immobilier

......................................

Dirigeante indépendante de VIATTE TWIG Consulting. Conseils aux dirigeants de PME. Expertises : développement des PME et aide à la création d'entreprises TPE ( Du business plan, à la recherche de financement et aux tableaux de bords de gestion..)

......................................

Auparavant

Dirigeante indépendante d'un centre dietplus à NANCY ESSEY. Présent depuis 2003 le centre de rééquilibrage alimentaire de NANCY Essey est le premier centre sur le département en termes de CA et de nombre de clients.



Depuis son ouverture 1000 personnes ont été accompagnées vers leur objectif .

Les nombreux parrainages du centre et les résultats sur le long termes accréditent le travail de l'équipe de NANCY ESSEY.



Initialement spécialiste des industries agro alimentaire et des évolutions sociétales en France et à l'international, 4 ans de pratique et de formations en diététique et nutrition renforce cette multi compétences en conseils sur l'alimentation et le style de vie.



toutes les informations sur le centre dietplus :

http://dietplusnancy.wix.com/dietplus54



Contact : 03.83.29.35.92



Retrouvez les interviews sur :

http://www.observatoiredelafranchise.fr/communiques-dietplus/dietplus-temoignage-de-carole-viatte-franchisee-2431-9913.htm



Mes compétences :

Marketing stratégique

Direction commerciale

Direction centre de profits

Segmentation clients

Managment Grands Comptes

Développement de produits Planification de la

Marketing relationnel

Managment de personnel

Communication

Management de projets complexes

Conseil

Luxe

Marketing

Consultant

Audit

Management

Coaching

Art

Direction artistique

Nutrition

Alimentaire Maigrir

Agroalimentaire