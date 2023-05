Carole ZELTY

JF de 31 ans diplômée de l'Ecole Supérieure de Gestion (Bac+5 avec mention) passionnée par l'e-marketing, je suis responsable WEB marketing avec 6 ans d'expérience.



Le web est en constante évolution, ma réactivité, mon autonomie et ma curiosité peuvent représenter des atouts pour votre société. J'ai le sens de l'analyse et du résultat.



Je maîtrise les outils d'envoi Emailvision et Experian CheetahMail et possède de bonnes notions en Html, Excel, Word, Powerpoint.



Je fais très régulièrement de la veille concurrentielle online et de l'analyse de la délivrabilité.



Dotée d'un bon relationnel avec les agences, plateformes d'affiliation, annonceurs en direct, avec un sérieux esprit d'équipe, je suis opérationnelle en Anglais et en Espagnol.



Ma disponibilité est immédiate pour un emploi à plein temps.







Mes compétences :

Création de campagnes emailing en html

Envoi d'emailings ciblés et personnalisés

Maîtrise des outils d'envoi d'emails

Spécialiste en stratégie d'affiliation

Rentabilisation de campagnes au CPM, CPC, CPL

Réduction des coûts de routage d'emails

Prospection d'annonceurs en direct

Vente de clics de validation au CPC

Collecte et fidélisation de membres actifs online

Location de fichiers emails à des brokers

Conseil en stratégie marketing

Négociation des tarifs au CPM, CPC, CPL

Emailings