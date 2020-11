Caroline AGNERAY

Fidèle employée, je ne taris pas d'éloges et de considérations pour l'entreprise pour laquelle je travaille.

Ayant évoluée depuis de nombreuses années, j'applique la méthode du management positif : Mettre en avant les compétences, motiver, créer une émulation et un esprit d'équipe au sein de la région. Tous cela avec pour objectif: d'appliquer la stratégie de l'Entreprise pour lintérêt de tous.

Ma vie se rythme par les tournées terrains avec mes collaborateurs; les visites directs des clients grands comptes; les réunions stratégiques et opérationnelles du siège; les échanges quotidiens avec mon équipe et le back office; la synthèse de l'ensemble de ses points par du reporting.

Mes atouts sont : esprits de synthèse; bienveillance vis à vis de mes collaborateurs; faire passer lintérêt de l'entreprise et des commerciaux avant le mien; détection des talents; connaissance du marché de la cosmétique + technicité des produits.



Mes compétences :

Animation de formations

Prospection commerciale

Formulation cosmétique

Business development

Négociation

Marketing

Communication et relationnel

Animation commerciale et accompagnement

Vente en B to B et B to C

Veille concurrentielle

Management