Caroline ARBON

Après 5 ans chez Guerlain (LVMH) en tant que chef de projet achat et développement merchandising, j'ai donné un nouveau tournant à ma carrière en prenant un poste de responsable commerciale en agence.



J'ai ainsi pu mettre mon expertise au service de multiples marques en les accompagnant dans leurs différentes problématiques de mise en avant de leur marque en magasin.

Ayant moi-même été confrontée à ces problématiques lors de mon expérience chez l'annonceur, je connais leur contraintes et sais ainsi relayer leurs attentes auprès de mes différents interlocuteurs afin de leur proposer la solution la plus adaptée.



Mes compétences :

luxe

Publicité

marketing

cosmétique

achats

Communication