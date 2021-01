Bonjour,

Je me présente : Je me nomme Caroline ASTIER, j'ai 36 ans, j'habite dans le département de l'Ain entre Lyon et Bourg en Bresse. Je suis actuellement à la recherche d'un emplois dans les secteurs de la vente, du commerce, de la communication et de la création. Trés alaise dans un bureau d'étude entouré de collègues autant qu'au contact d'une clientèle , sociable et adaptable, je peut tout aussi bien me gérer en parfaite autonomie, ou m'intégrer à une équipe dans tout projets.



Qui suis-je, en quelques lignes :

Suite à mon parcours professionnel et à diverses expériences de vie,

jai acquis un savoir-faire qui à favorisé mes qualités dadaptation et de rigueur dans divers secteurs professionnels. Issue dune famille de commerçants, le domaine de la communication et de la vente reste mon univers de prédilection. jai le sens de laccueil et un esprit déquipe. Jaime me surpasser! Créative et méticuleuse dans mon travail, je madapte avec rigueur et motivation à tout nouveau projet. Sociable et souriante, jai de lhumour et apporte une grande attention à ma présentation.