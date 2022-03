Caroline AURAT (AURAT)

Consultations enfants, adolescents et

adultes.

Cabinets sur Saint-Florent, Biguglia et Bastia.

Spécialisée en :

- thérapies cognitives et comportementales (TCC) tout public

-psychologie du développement : enfants, adolescents et handicaps

-tests et bilans neuro psychologiques : bilans intellectuels (tests de QI), troubles déficitaires de lattention avec ou sans hyperactivité (TDAH), troubles de lapprentissage, de la mémoire, troubles « dys », troubles du spectre autistique (TSA)

- remédiation cognitive

- périnatalité (désir de grossesse, PMA, grossesse, nouveaux nés)

-soutien à la parentalité

- psychologie du travail : orientation scolaire (collèges, lycées, étudiants) et orientation professionnelle, bilans de compétences, coaching, burn out, validation des acquis de lexpérience

-tests psychotechniques notamment pour la suspension ou annulation du permis de conduire

Téléphone : 06.07.95.41.51.

Mail : psycho.consulting.2b@gmail.com