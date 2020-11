Manuel AURAT

On dit que ce sont 300 éléments qui entrent en ligne de compte dans la création d’un vin. De fait l’univers du vin peut ainsi intimider, alors qu’il est pourtant synonyme de plaisir.

Par une approche simple et informelle, je vous propose d’aborder ce monde à travers la découverte des vins de la région et des vignerons qui les font qui vous révélerons quelques-uns de leurs secrets ainsi que la passion qui les anime. Ensemble, nous découvrirons comment la personnalité de passionnés et d’un terroir forment l’essence même d’un beau vin.