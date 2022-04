Cyril GASSE

Après des études de cuisinier et l'obtention du C.A.P cuisine en 2000 suivi d’une année afin d’obtenir une mention complémentaire desserts à l'assiette, j'ai démarré ma carrière de cuisinier.

Mes différentes expériences se sont déroulées dans le secteur traditionnel, le semi-gastronomique, la

gastronomie, et les collectivités (restaurants d'entreprise, maisons de retraite).

J'ai gravi les échelons dans mon métier, j'ai eu en gérance un restaurant traditionnel.

Après 15 ans de pratique dans la restauration, j'ai fait le choix de me former pour devenir formateur professionnel pour adulte dans le domaine de la restauration.



Mes compétences :

Spécialisé en cuisine aux huiles essentielles

Cours de cuisine traditionnelle

Spécialisé en cuisine florales et odorantes.

createur de recette à base d’eaux florales

createur de recette à base d’huiles essentielles

Consultant culinaire pour particuliers et professi

cours de cuisine aux huiles essentielles et eaux f

Animateur de formation

Formation professionnelle

Sauveteur secouristes du travail