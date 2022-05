Valerie VERHELST

Titulaire du titre de Formatrice Professionnelle d'Adultes et Conseillère en Insertion Professionnelle en 2016 et forte de belles expériences dans l'accompagnement, Je suis aujourd'hui à la recherche d'un nouveau challenge afin d'élargir mes domaines de compétences et m'investir dans de nouveaux projets.



Mes compétences :

Accueillir pour analyser la demande des personnes

Accompagner des apprenants dans leur parcours de f

Animer des séances de formation

Construire une action de formation

Accompagner les personnes dans leur parcours d'ins

Elaborer et animer des ateliers

ACCOMPAGNEMENT DE BENEFICIAIRES