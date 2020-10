Caroline BERTIN

Actuellement à la recherche d'un emploi de secrétaire médicale à plein temps, dans le 66.

Suite au départ à la retraite du médecin ophtalmologue ou j'ai travaillée durant 5 ans,j'ai été licenciée au 01/01/2017.



Mes compétences :

Nettoyage et stérilisation du matériel

Adaptation lentilles

Encaissement des honoraires

Gestion des stocks et approvisionnement

Assurer la comptabilité courante

Organiser le planning des activités

Premières mesures (Pachymétrie et tension oculaire

Accueil physique et téléphonique

Actualiser et tenir à jour les dossiers médico-adm

Maitrise des logiciels Word,Excel,Medi 4000,Axisan