Caroline BOUFFIER

Depuis une dizaine d'années commerciale dans le secteur du tourisme

culturel je souhaite aujourd'hui vous apporter mes compétences relationnelles, d'analyses et d'écoute.



Mes derniers postes au sein de la coopérative des sauniers,

agro-alimentaire, d'un grand site culturel puis d'un groupe hôtelier

consistaient à veiller au développement de leur fréquentation par la

prospection et aux suivis des marchés publics. Etablir les devis, bons

de commandes et facturations par le biais de diverses bases de données me permettent de m'adapter aux différents outils bureautiques. Habituée à la prospection et aux prises de rendez vous auprès des clients, j'apprécie le dynamisme généré par le travail d'assistanat commercial.

Ma réactivité, mon sens relationnel et mon investissement en étant à l’écoute du client seront des atouts pour la qualité du service, donc la satisfaction de l'interlocuteur.



Pragmatique, rigoureuse et diplomate, je présente de bonnes aptitudes

relationnelles, rédactionnelles et capacités d'adaptation. En outre je

suis autonome et sais prendre des initiatives à bon escient.



Je souhaite exprimer et mettre à profit ce savoir faire au sein d'une

entreprise susceptible de donner un sens à mes projets et engagements

professionnels.







Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Office

Microsoft Excel

Microsoft Access