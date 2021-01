Parcours International

Paris – Düsseldorf – Londres – Barcelone – Lyon



Quadrilingue

Français, Anglais, Allemand, Espagnol





20 ans d’expérience dans des fonctions Marketing et Commercial (B2C et B2B) au niveau international dans des entreprises de différentes tailles et dans différents secteurs d’activité nous permettent d’appréhender avec précision les attentes et besoins des chefs d’entreprise.







Mes compétences :

Marketing

International

Consultant

Conseil

PNL

Export

BtoB

Grande Distribution