Expert-Comptable à Pau et à Salies de Béarn, après 10 ans dexercice à Paris, lannée 2013 voit le rachat du cabinet dexpertise comptable de Madame Mauras-Candevan à Pau.

En 2022, c'est le début d'une nouvelle aventure, je rejoins le cabinet SOFICO à Lons, comprenant déjà deux associés : Cathy Minvielle et Alexandre Bégué.

Toujours spécialisés dans les TPE et PME, c'est à la fois un renouveau et une continuité avec mes collaboratrices et mes clients, à mes côtés.