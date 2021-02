Animée par le développement et l’épanouissement de chaque individu dans son cadre professionnel, j’ai créé mon activité, et suis indépendante depuis 2018.



J’accompagne particuliers et entreprises dans le cadre de bilans d’orientation, bilans professionnels et bilans personnels.



Mon parcours professionnel est centré sur l’accompagnement humain, la satisfaction du client et la performance.



Je réalise les coaching en ligne ou en présentiel et suis ouverte à toutes opportunités commerciales.



Pour en savoir plus : https://caroline.chevigny.com/



Contactez-moi : 06 63 73 89 26, cachevigny@gmail.com



Mes compétences :

Autonomie

Ecoute

Persévérance

Organisation

Accompagnement individuel

Analyse

Adaptabilité

Aisance relationelle

Prise de décision

Empathie

Accompagnement collectif

Conseil RH

Orientation professionnelle

Accompagnement au changement

Recrutement

Entretiens professionnels

Formation

CV

Process Com RH