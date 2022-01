Caroline DESPLANCHES

Mon expérience est essentiellement tournée vers l'international, complétée par une bonne connaissance du fonctionnement de l'entreprise par le biais des différents postes que j'ai tenus : acheteur, assistante achats import, assistante commerciale, responsable commande et facturation, responsable planning de production.

Mon activité actuelle est axée sur les achats de tous les produits production et hors production dont a besoin une entreprise (des matières premières nécessaires à la production jusqu'aux fournitures de bureau en passant par les EPI ou les vis) : négociation, mise en place et suivi des contrats d'achats, gestion des approvisionnements et des stocks, gestion financière, benchmarking.



Mes compétences :

Prospection

Approvisionnement

Organisation

Import

Agroalimentaire

Ordonnancement

Gestion des stocks

Import/Export

Supply Chain

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

IBM AS400 Hardware

ERP

Sourcing