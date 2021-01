Caroline DIETRICH SIMON (DIETRICH)

Riche de 15 années d’années d’expérience en qualité et plus particulièrement en sécurité alimentaire, j’ai souhaité suivre une formation d’éco conseiller tant pour donner une nouvelle dimension à ma carrière en y intégrant les aspects environnementaux et développement durable que pour satisfaire ma soif de connaissances en la matière.



Les derniers projets environnementaux sous ma responsabilité ont d’une part réactivé des ambitions passées dans le domaine et d’autre part permis de mesurer l’importance grandissante des préoccupations en matière d’environnement et de développement durable. C’est un sujet d’actualité et d’avenir ; un sujet incontournable, un sujet qui me tient à cœur, qui correspond à mes valeurs personnelles et que je souhaite pouvoir intégrer dans mes futures responsabilités professionnelles.



Mes compétences :

Environnement

Développement durable

Gestion de projet

Management

Hygiène des aliments

Haccp

Sécurité alimentaire

Qualité

Ecoute client

Restauration collective

Gestion de crise