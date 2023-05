David CHAUDRILLER

Chef de projets hydrogéologue, mon parcours intègre une expérience à la fois technique variée touchant les secteurs de l’hydrogéologie, des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique et de développement ce qui me donne une vision très complète et pragmatique des différentes étapes de la réalisation d’un projet.

Manager investi, j'aime fédérer et partager avec mes équipes. J'ai eu l'opportunité de manager de petites équipes jusqu’à 4 à 10 personnes sur des études et des chantiers.

Sensibilisé par les enjeux environnementaux, je travaille avec passion depuis près de 20 ans dans différentes structures : bureau d’études et industriels pour des entreprises françaises et étrangères.

Mes spécialités : l’hydrogéologie, l’hydrologie, les énergies renouvelables, l’écologie, le développement commercial.

N'hésitez pas à me contacter pour de nouvelles opportunités.



Mes compétences :

Expertise scientifique

Géothermie

Hydrologie

Chef de projet

Hydrogéologie

Prescription

Appels d'offres

Travaux publics

Responsable commercial