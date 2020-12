Caroline Garcia, 34 ans.



Ma dernière expérience en tant qu'assistante manager, m'a épanouie et donné des responsabilités que je recherchais personnellement et professionnellement.

Prendre des initiatives, assurer le merchandising, gérer l'espace-client et marquer les acheteurs par ma force de persuasion et mon assurance, me motive vraiment.

Chaque jour est différent, avec un challenge à relever. Mon dynamisme me pousse systématiquement vers la progression, le développement du portefeuille-client et du chiffre d'affaire.

Disponible immédiatement, je suis en recherche active d'un poste similaire dans la région PACA, idéalement sur Cannes ou Nice.



Dans la vie privée, je suis passionnée de musique et de cinéma.

En parallèle, je peux m'orienter dans la production et le booking d'artistes.

J'adore promouvoir, échanger, dénicher de nouveaux talents.

Mes capacités rédactionnelles et ma culture artistique me permettent de mettre en lumière des Artistes indépendants. J'ai plaisir à rédiger des chroniques, les valorisant.

Gagnante d'un concours MFM radio, j'ai aussi eu la chance de partir au Maroc pour suivre et rédiger des articles pour les internautes, sur le rallye du Cap Fémina 2012.



Ma vie est pleine de projets qui prennent forme petit à petit, je fourmille d'idées: l'écriture d'un livre et d'un scénario sont en cours...



Et je travaille simultanément sur la réalisation d'un documentaire de 52 minutes, sur le parachutisme, l'une de mes passions.

Toutes les informations sont sur:https://www.facebook.com/PARALOVEPROJET



Nous pouvons échanger nos idées, collaborer, tous les contacts sont bienvenus.

À très bientôt.



Mes compétences :

Dynamisme

Autonomie

Conseil

Gestion

Travail en équipe

Apprentissage rapide

Vente

Rigueur

Force de proposition

Management