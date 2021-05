Caroline GARRIGOU

Je suis actuellement disponible pour un poste Responsable Relations Fournisseurs .



Auparavant, jai contribué au développement commercial France et Europe du sud dun fabricant américain déquipements hydrauliques de serrage en tant que directrice commerciale, administrative et financière.



Commercial :

Gestion des grands comptes,

Marchés cadre, relations commerciales,

Commerce international (procédures import/export, paiements à l'international)



Finance :

Comptabilité, SAGE 100 -500 , Navision, CIEL, Aidavocat

relation banques, TVA

Transmission et lien avec l'expert comptable,

Achats hors production (frais généraux, flotte, marketing, assurance, IT)