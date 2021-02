Caroline GEORGE

Riche d’un parcours professionnel m’apportant la polyvalence dans mes fonctions, j’ai acquis des compétences variées : dans l’organisation administrative, la comptabilité, les ressources humaines, le commercial, la logistique…



Dotée de qualité relationnelle, j’ai développé cette aptitude au service d’une clientèle exigeante et au service de mes collaborateurs en les accompagnant dans leurs fonctions.



De nature dynamique et persévérante, je fais preuve de rigueur et d’organisation.



Une curiosité d’esprit me permet de m’adapter rapidement à de nouveaux environnements.



Mes compétences :

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Word

EBP Gestion commerciale

Microsoft Access

Microsoft PowerPoint