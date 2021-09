Caroline HAUCHARD

Bonjour à tous,

Je suis une personne persévérante, rigoureuse, ayant un excellent relationnel.

Je possède plusieurs expériences réussies dans le commerce. Ma polyvalence est un atout indéniable. Cela fait de moi une salariée complète sur laquelle vous pouvez vous reposer.

Une belle collaboration nous enrichira mutuellement pour un seul et unique but, communiquer à notre clientèle : bonne humeur, amour du travail bien fait, et de toute évidence, rendre pérenne votre entreprise.

Ne vous fiez pas seulement à mon CV. Rencontrez moi et vous serez agréablement surpris par mes qualités humaines et professionnelles!

A bientôt.



Mes compétences :

soins esthétiques/ Vente-conseil/ Autonome/ Dynami