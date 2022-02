- 2021 Certificat de Compétences en Entreprise (C.C.E.) Manager un projet

- 2020 Linguaskill (Groupe FIM, Granville)

- 2019 Brevet de Technicien Supérieur du Tourisme, Option Multimédia

- 2018 English for hotels (Niveaux C1 et C2 du C.E.C.R.L.)

- 2017 Baccalauréat Économique et Social, option Sciences Sociales et Politiques (Mention Assez bien).